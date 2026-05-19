Собянин отправил в отставку глав восьми районов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку глав управ восьми районов столицы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале mos.ru.

В списке оказались Иван Лахно (район Крылатское), Юрий Нечаев (район Арбат), Игорь Овчинников (Савеловский район) и Сергей Титов (район Восточное Измайлово).

В отставку также были отправлены глава района Крюково Андрей Журавлев, глава Северного Тушино Евгений Мамутов, глава Северного Бутово Алексей Прокудин, глава района Кузьминки Олег Пундель.

Уточняется, что все они ушли в отставку по собственному желанию. «Освободить государственных гражданских служащих города Москвы от замещаемых должностей и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», — говорится в тексте распоряжения.

Ранее сообщалось, что главы двух граничащих с Украиной регионов ушли в отставку по собственному желанию. Врио губернатора Белгородской области назначили участника программы «Время героев» Александра Шуваева, а врио губернатора Брянской области — выпускника «Школы губернаторов» Егора Ковальчука.