Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:22, 19 мая 2026Россия

Собянин отправил в отставку глав восьми районов Москвы

Собянин отправил в отставку глав управ восьми районов Москвы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку глав управ восьми районов столицы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале mos.ru.

В списке оказались Иван Лахно (район Крылатское), Юрий Нечаев (район Арбат), Игорь Овчинников (Савеловский район) и Сергей Титов (район Восточное Измайлово).

В отставку также были отправлены глава района Крюково Андрей Журавлев, глава Северного Тушино Евгений Мамутов, глава Северного Бутово Алексей Прокудин, глава района Кузьминки Олег Пундель.

Уточняется, что все они ушли в отставку по собственному желанию. «Освободить государственных гражданских служащих города Москвы от замещаемых должностей и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», — говорится в тексте распоряжения.

Ранее сообщалось, что главы двух граничащих с Украиной регионов ушли в отставку по собственному желанию. Врио губернатора Белгородской области назначили участника программы «Время героев» Александра Шуваева, а врио губернатора Брянской области — выпускника «Школы губернаторов» Егора Ковальчука.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай признался в ведении теневой дипломатии по Украине

    Екатерина Волкова перенесла операцию

    Обруганная стилистами за образ блогерша ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю»

    В российском заповеднике зацвели сердечные ягоды

    Звезда «Уральских пельменей» высказалась о ревности жен коллег к ней

    Россиянин расправился с соседями и скрылся на даче

    Китай организовал для Путина торжественную приветственную церемонию

    Россиянам раскрыли частые причины отказа во въезде в страны Европы

    Самолет из Москвы вынужденно сел из-за конфликта между пассажирами

    Вероятность появления в Москве ядовитых пауков оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok