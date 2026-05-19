18:24, 19 мая 2026

Россиян предупредили о мошенничестве с семенами выдуманных ИИ растений

Фото: alexkich / Shutterstock / Fotodom

Россиянам стали массово продавать саженцы и семена выдуманных искусственным интеллектом (ИИ) растений. Об этом сообщили «Известия».

На маркетплейсах начали продавать несуществующие виды ягод, овощей и фруктов, изображения которых сгенерированы искусственным интеллектом. Так, дачникам предлагают купить «тигровые груши» с плодами, которые напоминают расцветку хищников, «малино-клубничные деревья», усыпанные гроздьями ягод, смородину, вытянутую в форме огурца или болгарского перца и черную землянику. Вместе с неправдоподобными характеристиками практически в каждом случае продавцы обещают сказочные урожаи, невероятные вкусы и высокие диетические свойства.

В результате для тех, кто не сразу догадался, что предлагаемые растения — вымышленные, покупка оборачивается разочарованием. Некоторым присылают наполовину высохшие либо заведомо не выживающие саженцы с плохими корнями, а другим — «обычные» черенки малины или смородины.

Чтобы не попасться на обман недобросовестного продавца, председатель Союза потребителей России Алексей Койтов порекомендовал дачникам сохранять бдительность, внимательно изучать отзывы и проверять вложения при получении товара. «Мы нередко слышим жалобы от покупателей о том, что приобретались одни семена, а дома конверт вскрыли и там оказалась какая-то требуха. В этом случае будет сложно доказать, что товар не соответствует тому, что заявлено. Важно проверять все в ПВЗ или при курьере. По возможности стоит сохранять скриншоты карточки товара и описания. В случае претензии это позволит доказать, что продавец обещал одно, а покупатель получил другое», — поделился информацией он.

Эксперт добавил, что надежным можно считать продавца, который более года торгует на маркетплейсе.

Ранее сообщалось, что мошенники стали рассылать дачникам поддельные извещения через СМС и электронную почту со штрафами за борщевик и мусор на участке.

