Россиянам раскрыли популярные схемы дачных аферистов

Юрист Васильчук: Неузаконенная перепланировка — частая проблема при покупке дачи

Риск столкнуться с мошенником при покупке дачи хоть и меньше, чем в сегменте городской недвижимости, но вполне реален. О популярных обманных схемах пишет РБК.

Нередко земельные участки продают с ограничениями по пользованию, не ставя в курс дел покупателя. В частности, это могут быть земли сельхозназначения с разрешением только для аграрных целей, либо участки под личное подсобное хозяйства без возможности строительства. Во избежание таких ситуаций судебный юрист Илья Васильчук советует запросить у продавца градостроительный план земельного участка.

Еще одна уловка мошенников — продажа объекта по фальшивым документам и доверенностям. Подлинность доверенностей можно проверить на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты, рекомендует адвокат Наталья Шалуба. Действителен ли паспорт, можно удостовериться на портале госуслуг.

Чревата проблемами покупка дома с неузаконенной перепланировкой. Продавец может умолчать о нарушении строительных норм, но в будущем покупателю придется узаконивать эти изменения самостоятельно. Процедура повлечет дополнительные расходы, а, возможно, и потребует сноса конструкций, предостерег Васильчук. Удостовериться в законности ремонтных работ можно, просмотрев проектно-разрешительную документацию либо заказав заключение независимого строительного эксперта.

Зачастую мошенническая схема строится на участии в сделке пенсионера либо человека с психическими или когнитивными нарушениями. Узнав о продаже недвижимости, родственники недееспособного продавца обращаются в суд для признания сделки недействительной. Избежать такой ситуации можно, если заранее обратить внимание на возраст и адекватность владельца объекта. При наличии сомнений можно попросить предоставить справку от психиатра или медико-социальной экспертизы, отмечает руководитель отдела загородной недвижимости «Миэль» Татьяна Ананьева. Также стоит уточнить, есть ли у продавца опекуны или попечители — если участник сделки состоит на учете или признан недееспособным, для продажи потребуется согласие его законного представителя. Кроме того, следует проверить, становился ли объект в прошлом предметом судебных разбирательств. Если сделку признают недействительной, есть риск, что деньги продавец не вернет — особенно, если они были выплачены наличными, а счета продавца пусты.

Вдобавок эксперты советуют проверить, как давно дача находится в продаже. Если поиски покупателя ведутся больше двух месяцев, а цена объекта соответствует рыночной, скорее всего, продавец не находится под давлением мошенников. При малейших подозрениях стоит привлечь к сделке родственников продавца. Родство также рекомендуется проверить по документам.

Соглашаться на то, чтобы в договоре была указана заниженная стоимость объекта, рискованно. При таком сценарии жертвой становится продавец: аферист прописывает в бумагах символическую цену, а уже после перехода права собственности предлагает написать расписку о получении всей суммы. Обещанных денег он не выплачивает, а аннулировать сделку становится невозможно.

Также мошенники могут умалчивать об ограничениях проектируемого характера. Это может быть реконструкция газопровода или строительство дороги в будущем. Такие объекты могут повлечь расширение охранной зоны, что затронет территорию вашего участка. Если речь идет о Подмосковье, проверить градостроительные планы можно с помощью Региональной геоинформационной системы.

Другая мошенническая схема заключается в подмене объекта. У загородных домов зачастую нет официально присвоенного адреса, что позволяет аферистам во время показа выдавать за продаваемый дом другой, взятый в краткосрочную аренду. В итоге вместо современного здания покупатель может получить обветшалый дом. Аналогичная схема проворачивается и с кадастровыми номерами участков. Обезопасить себя можно, если воспользоваться услугой кадастрового инженера «вынос точек в натуре». Благодаря этому можно будет увидеть реальное местоположение участка.

Ранее сообщалось, что строительство частных домов в России подешевело на 10-15 процентов. Преимущественно такую тенденцию объясняют снижением цен на газобетон, силикатные блоки и керамзитоблоки.