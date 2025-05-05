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20:45, 5 мая 2025Экономика

Россиянам стало резко дешевле строить дома

Эксперт Кокарев: Стоимость строительства частных домов в России упала на 10-15 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В 2025 году россиянам стало резко дешевле строить частные дома — стоимость строительства такого жилья упала на 10-15 процентов в большинстве регионов страны. Об этом рассказал ведущий инженер-технолог завода «Поревит» Павел Кокарев, пишут «Известия».

Как объяснил эксперт, в основном это связано со снижением цен на газобетон, силикатные блоки и керамзитоблоки, которые сейчас особенно востребованы в строительстве коттеджей. Помимо этого, изменилась ситуация на рынке строительных услуг — цены уменьшились на фоне невысокого спроса.

«На этом фоне часть основных строительных материалов, которая традиционно дорожает на старте строительного сезона, оказалась дешевле на 25-30 процентов, чем годом ранее», — уточнил Кокарев.

При этом специалист предупредил, что такое снижение цен будет временным явлением. Летом спрос восстановится, и материалы с услугами начнут дорожать.

Ранее россиянам назвали лучшее время для покупки дачи. Эксперты советуют выбирать загородный участок и дом весной — в этот период легче всего оценить все преимущества и недостатки.

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