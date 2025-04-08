Россиянам назвали лучшее время для покупки дачи

Депутат Чаплин: Весной легче оценить дефекты дачного участка перед покупкой

Самое подходящее время для приобретения дачи — это весна. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Весна, по мнению парламентария, является идеальным моментом для сделки, поскольку позволяет не медлить с благоустройством участка. Сразу после оформления собственности новый владелец сможет приступить к уборке территории, подготовке земли к посадке, ремонту и строительству. На все процедуры уйдет один сезон, и уже к лету на даче можно будет полноценно отдохнуть, полагает Чаплин. Кроме того, именно весной легче обнаружить дефекты участка перед покупкой. После таяния снега можно будет оценить качество почвы, наличие воды, освещенность участка и характер ландшафта.

Ранее депутат рассказал, чем полезны апрельские снегопады для дачников. Неожиданные осадки, по его словам, спасут почву от глубокого промерзания при перепаде температур. В противном случае корни некоторых сортов роз или гортензий могут не выдержать резкого похолодания.