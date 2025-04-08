Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:22, 8 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали лучшее время для покупки дачи

Депутат Чаплин: Весной легче оценить дефекты дачного участка перед покупкой
Виктория Клабукова

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Самое подходящее время для приобретения дачи — это весна. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Весна, по мнению парламентария, является идеальным моментом для сделки, поскольку позволяет не медлить с благоустройством участка. Сразу после оформления собственности новый владелец сможет приступить к уборке территории, подготовке земли к посадке, ремонту и строительству. На все процедуры уйдет один сезон, и уже к лету на даче можно будет полноценно отдохнуть, полагает Чаплин. Кроме того, именно весной легче обнаружить дефекты участка перед покупкой. После таяния снега можно будет оценить качество почвы, наличие воды, освещенность участка и характер ландшафта.

Ранее депутат рассказал, чем полезны апрельские снегопады для дачников. Неожиданные осадки, по его словам, спасут почву от глубокого промерзания при перепаде температур. В противном случае корни некоторых сортов роз или гортензий могут не выдержать резкого похолодания.

    Обсудить
    Последние новости

    США объяснили вывод своих войск из обеспечивающего Украину хаба в Польше

    В России усилят контроль за сделками граждан с драгметаллами

    Раскрыт еще один опасный побочный эффект сахарного диабета

    ИИ научился распознавать угрозу внезапной смерти

    Дочь Дмитрия Маликова заработала 1,4 миллиона за год

    Познер прокомментировал рекорд Овечкина

    Вика Цыганова назвала уехавших из России звезд тараканом и алкоголичкой

    Названа доля желающих уволиться россиян

    Военком из Украины отказался пускать в армию своего сына по одной причине

    Зеленский рассказал о встрече с премьером Бельгии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше