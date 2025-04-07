Москвичам рассказали о пользе апрельского снегопада для дачных участков

Депутат Чаплин: Снегопад в апреле предотвратит глубокое промерзание почвы

Снег, выпавший на днях в Москве и Подмосковье, может благотворно повлиять на состояние почвы на дачных участках. О его пользе жителям столичного региона рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

По словам парламентария, снегопад в апреле способен предотвратить глубокое промерзание почвы на фоне падения температуры. Чаплин сравнил снежный покров с одеялом, которое предотвращает глубокое промерзание почвы.

«Это особенно важно для многолетних растений, таких как плодовые деревья и кустарники, чья корневая система может пострадать от сильных морозов. В таком случае, при резком похолодании, существует вероятность повреждения корней растений, особенно тех, которые не отличаются высокой морозостойкостью, например, некоторые сорта роз или гортензий», — объяснил он.

Специалист подчеркнул, что наиболее уязвимыми являются культуры с поверхностной корневой системой, в том числе клубника. Депутат призвал дачников убедиться, что приствольные круги деревьев и кустарников укрыты достаточным слоем снега. В случае, если его не хватает, в качестве дополнительных укрывных материалов можно использовать лапник либо мешковину.

Ранее в этот же день синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что снег, выпавший в Москве и Подмосковье, окончательно растает к Пасхе.