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18:20, 7 апреля 2025Экономика

Предсказан срок таяния снега в Москве

Синоптик Позднякова: Снег в Москве полностью растает к Пасхе
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Снег, который покрыл столичный регион, может полностью сойти к Пасхе. Соответствующий срок предсказала главный специалист
информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с РИАМО.

По словам синоптика, снежный покров в Москве и Московской области начнет сходить на неделе перед Пасхой. «В самый строгий пост, в предпасхальную неделю снег начнет сходить. А вот когда именно, 15 или 16 апреля, точно сказать сложно», — заявила Позднякова. Окончательно снежный покров исчезнет к православному празднику, который в этом году будет отмечаться 20 апреля, уточнила она.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что тепло возвратится в Москву в середине апреля. Так, 15-16 апреля столбики термометров покажут плюс 10-12 градусов.

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