Дачникам дали советы по посадкам

Агроном Воробьев: В конце мая можно высаживать огурцы и помидоры

В конце мая дачники могут высаживать любые культуры, рассказал «Вечерней Москве» агроном, биолог Михаил Воробьев.

Уже через десять дней можно высаживать огурцы, помидоры, салаты, укроп, редис, репу и редьку. Также высаживают и плодовые, и ягодные саженцы с закрытой корневой системой. «В общем, все, что вам захочется, можно сажать уже скоро», — добавил агроном.

Он объяснил, что стоит выждать примерно десять дней, чтобы не пострадали теплолюбивые культуры. Как правило, в середине мая и до 20-25 чисел месяца местами могут происходить похолодания и даже заморозки. Позже таких проблем обычно уже не бывает.

Как скоро взойдут посевы, зависит от высаженных культур. Например, огурцы всходят около четырех дней, укроп — около десяти. Всход картошки займет от четырех до семи дней в зависимости от фазы развития.

По словам агронома, можно заняться и высадкой цветов — гладиолусов, георгинов. Чуть позже к цветочной клумбе можно добавить рассаду бархатцев и астры. «Гладиолусы и астры зацветают в августе. А бархатцы, маргаритки и анютины глазки высаживают уже цветущими, так что они сразу же украсят участок», — заключил Воробьев.

Ранее агроном Денис Терентьев сообщил, что посев теплолюбивых культур в середине мая требует правильной оценки погоды. Так, в уже прогретую почву можно сеять тыкву, огурцы и кабачки.