16:22, 13 мая 2026Экономика

Дачников научили правильно сеять теплолюбивые культуры

Александра Качан (Редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Посев теплолюбивых культур в середине мая требует правильной оценки погоды. Об этом и других правилах россиянам рассказал агроном Денис Терентьев в беседе с «Аргументами и фактами».

По словам эксперта, в уже прогретую почву можно сеять тыкву, огурцы и кабачки. Между рядами следует оставить свободное пространство, так как при слишком плотной посадке позже будет неудобно прореживать.

Если почва сухая, перед посевом ее необходимо увлажнить, заранее сделав борозды и лунки. После этого можно разложить в них семена и засыпать землей с боков рядка или самой лунки. Терентьев подчеркнул, что важно поливать культуры именно сверху, иначе через несколько часов на почве образуется грубая корка.

Агроном посоветовал не переживать из-за сроков. «Если земля холодная, семена будут лежать долго в грунте и не давать всходов. Если хотите ускорить их появление, прорастите заранее и высаживайте уже с проростками», — объяснил он.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов призвал дачников не бояться опоздать с посадками, так как качество урожая не зависит от сроков.

