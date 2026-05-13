Дачников научили правильно сеять теплолюбивые культуры

Агроном Терентьев: Посев теплолюбивых культур требует правильной оценки погоды

Посев теплолюбивых культур в середине мая требует правильной оценки погоды. Об этом и других правилах россиянам рассказал агроном Денис Терентьев в беседе с «Аргументами и фактами».

По словам эксперта, в уже прогретую почву можно сеять тыкву, огурцы и кабачки. Между рядами следует оставить свободное пространство, так как при слишком плотной посадке позже будет неудобно прореживать.

Если почва сухая, перед посевом ее необходимо увлажнить, заранее сделав борозды и лунки. После этого можно разложить в них семена и засыпать землей с боков рядка или самой лунки. Терентьев подчеркнул, что важно поливать культуры именно сверху, иначе через несколько часов на почве образуется грубая корка.

Агроном посоветовал не переживать из-за сроков. «Если земля холодная, семена будут лежать долго в грунте и не давать всходов. Если хотите ускорить их появление, прорастите заранее и высаживайте уже с проростками», — объяснил он.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов призвал дачников не бояться опоздать с посадками, так как качество урожая не зависит от сроков.