Дачников успокоили насчет сроков посадок

21:14, 12 мая 2026Экономика

Садовод Туманов: Дачникам не стоит бояться опоздать с посадками
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Дачникам не стоит бояться не успеть посадить культуры в срок. Не переживать насчет сроков посадок россиян призвал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1».

«Никогда мы, садоводы-любители, дачники, не можем опоздать. Мы можем припоздниться, но не опоздать», — рассказал эксперт. По его словам, качество урожая не зависит от календаря.

Туманов посоветовал сеять скороспелые сорта тем, кто боится не успеть. Он также отметил, что хорошей стратегией станет посадка одной культуры в разные сроки. «Картошку не одним махом, а постепенно, по 10 рядков за приезд. Горох — несколько раз за сезон, чтобы лакомиться молодым сладким горошком все лето», — объяснил садовод.

Ранее владельцам дачных участков рекомендовали защищать пионы от муравьев с помощью раствора с нашатырным спиртом.

