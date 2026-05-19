18:18, 19 мая 2026

Валуев назвал обновление «Лужников» перебором

Виктория Клабукова

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев осудил обновление «Лужников». По словам спортсмена, открытие злачных мест на территории спорткомплекса не идет на пользу его репутации, передает «Национальная служба новостей» (НСН).

На сменившуюся обстановку в «Лужниках» жалуются любители спорта: на фоне открытия ресторанов и увеселительных заведений по территории спорткомплекса стали перемещаться толпы зевак, а машины начали парковаться прямо на беговых дорожках. Такими темпами «Лужники» могут превратиться в новые Патриаршие пруды, обеспокоены спортсмены.

«Лужники», по мнению Валуева, прежде всего должны оставаться местом для спорта и активного отдыха, а не лайфстайл-пространством, как все чаще их называют в пресс-службе. «Перебор в сторону общепита, ресторанов и дискотек не будет понят людьми, которые приходят туда для активного отдыха и занятий спортом (...) Я целиком и полностью на стороне тех, кто занимается спортом и не хочет видеть рядом тех, кто распивает даже безалкогольное пиво и курит кальян», — заявил боксер. Помещения на территории спорткомплекса, как отметил спортсмен, должны использоваться по целевому назначению.

Валуев не отрицает, что понимает мотивацию собственников заработать больше денег, поскольку спорт на текущий момент не приносит необходимого дохода. В связи с этим он вспомнил, как на территории спортивных комплексов открывали рынки. Однако выше прибыли всегда должно стоять здоровье нации, убежден депутат.

Ранее телеведущий Владимир Познер признался, что не считает район Патриарших прудов, где он проживает, элитным. По его мнению, Патрики уступают в престиже другим столичным районам.

