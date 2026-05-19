Спрос на электроэнергию рекордно вырос в стране БРИКС

Bloomberg: Жара вновь разогнала потребление электричества в Индии до рекорда

Жара, обрушившаяся на Индию, разогнала там спрос на электроэнергию до очередного рекорда. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной этого стала усиленная эксплуатация охлаждающей техники. В первую очередь речь идет о кондиционерах.

В итоге во вторник, 19 мая, потребление электроэнергии достигло исторического максимума в 260,45 гигаватт. Таким образом, был побит предыдущий рекорд в 257,4 гигаватт, установленный 18 мая. Отмечается, что хотя выработка солнечной энергии помогала удовлетворять дневной спрос, после захода солнца, когда это производство падало, поставки с трудом успевали за потреблением.

В начале мая сообщалось, что жара вкупе с иранским кризисом, который обрек Индию на дефицит газа, вынудили эту страну нарастить сжигание угля. В апреле генерация электроэнергии на индийских угольных электростанциях выросла до 164,9 гигаватт.