В МИД России рассказали о навязчивых попытках США втянуть Китай в ядерные переговоры

Рябков: США навязчиво пытаются привлечь Китай в переговоры о ядерном оружии

США настаивают на обязательном участии Китая в многостороннем диалоге по контролю над ядерными вооружениями, несмотря на отказ Пекина подключаться к подобному формату на текущем этапе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Сама идея многосторонних переговоров ядерных держав по контролю над вооружениями упирается в навязчивое стремление США жестко обусловить их запуск обязательным участием Китая. При этом игнорируется последовательная позиция Пекина о неприсоединении к такому взаимодействию на данном этапе», — сказал дипломат.

Рябков также напомнил о позиции Великобритании и Франции, которые категорически отказываются участвовать в гипотетических обсуждениях ограничений ядерных арсеналов. Он подчеркнул, что для России, вне зависимости от формата переговоров, одним из ключевых вопросов остается совокупный ядерный потенциал стран НАТО.

В прошлом году официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что требования к Китаю вступить в переговоры России и США о ядерном оружии являются неразумными. Цзякунь объяснил это тем, что ядерные потенциалы США и КНР находятся на разных уровнях, а политика в этой области и подходы к стратегической безопасности двух стран также различны.