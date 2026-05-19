Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:48, 19 мая 2026Мир

В МИД России рассказали о навязчивых попытках США втянуть Китай в ядерные переговоры

Рябков: США навязчиво пытаются привлечь Китай в переговоры о ядерном оружии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

США настаивают на обязательном участии Китая в многостороннем диалоге по контролю над ядерными вооружениями, несмотря на отказ Пекина подключаться к подобному формату на текущем этапе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Сама идея многосторонних переговоров ядерных держав по контролю над вооружениями упирается в навязчивое стремление США жестко обусловить их запуск обязательным участием Китая. При этом игнорируется последовательная позиция Пекина о неприсоединении к такому взаимодействию на данном этапе», — сказал дипломат.

Рябков также напомнил о позиции Великобритании и Франции, которые категорически отказываются участвовать в гипотетических обсуждениях ограничений ядерных арсеналов. Он подчеркнул, что для России, вне зависимости от формата переговоров, одним из ключевых вопросов остается совокупный ядерный потенциал стран НАТО.

В прошлом году официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что требования к Китаю вступить в переговоры России и США о ядерном оружии являются неразумными. Цзякунь объяснил это тем, что ядерные потенциалы США и КНР находятся на разных уровнях, а политика в этой области и подходы к стратегической безопасности двух стран также различны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай признался в ведении теневой дипломатии по Украине

    Екатерина Волкова перенесла операцию

    Обруганная стилистами за образ блогерша ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю»

    В российском заповеднике зацвели сердечные ягоды

    Звезда «Уральских пельменей» высказалась о ревности жен коллег к ней

    Россиянин расправился с соседями и скрылся на даче

    Китай организовал для Путина торжественную приветственную церемонию

    Россиянам раскрыли частые причины отказа во въезде в страны Европы

    Самолет из Москвы вынужденно сел из-за конфликта между пассажирами

    Вероятность появления в Москве ядовитых пауков оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok