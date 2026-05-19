В Госдуме прокомментировали просьбу россиян к Си Цзиньпину построить им школу

Вассерман после просьбы россиян к Цзиньпину назвал печальной ситуацию со школами

Сегодня в России многое делается для восстановления федерального характера образования, но многое еще зависит от регионов, которым не хватает на это средств, рассказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее жители Иркутской области попросили МИД РФ обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы тот построил им школу. По словам жителей микрорайона Березовый, детям приходится преодолевать 12 километров до ближайших поселков, чтобы получать образование.

Депутат отметил, что в России образование считается делом регионов, а не федерации. На сегодня уже разработана единая линейка учебников истории, идут разработки других единых учебников, однако проблем остается еще много и у регионов нет денег, чтобы их решить, добавил он.

«То, что у многих регионов действительно нет средств на образование, — это печальная правда. И это неизбежно, поскольку у разных регионов одной страны всегда существенно разный уровень доходов. И до тех пор пока мы не переработаем закон об образовании радикально и не вернем все образование на федеральный уровень, подобные проблемы и жалобы неизбежны», — сказал Вассерман.

Парламентарий подчеркнул, что у региональных властей есть множество других задач, которые тоже требуют расходов, и им приходится выбирать, какие из них надо решать в первую очередь. Он указал, что в случае с Иркутской областью региональная власть способна будет объяснить, какие именно нужды оказались первоочередными.

Также ситуацию прокомментировал зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Депутат предположил, что у густонаселенного микрорайона заранее не была продумана социальная инфраструктура.

«Новые дома построили, а почему не заставили построить школы? Значит, администрация плохо там с застройщиками работала. Вообще не надо было строить эти дома новые, раз нет инфраструктуры. Так часто бывает», — прокомментировал Милонов.

Ранее Медведев заявил, что новые учебники по обществознанию расширят кругозор и научат российских школьников аргументированно отстаивать свою позицию. Он также добавил, что заключительная глава учебника носит название «Россия на пути в будущее».