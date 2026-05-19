В России рассказали о сигналах из Киева по урегулированию конфликта

Небензя: Россия не видит сигналов из Киева по урегулированию конфликта

Москва не видит сигналов из Киева по урегулированию конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим. Переговорный процесс находится в тупике», — заявил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия бьет только по военным или околовоенным объектам на Украине. По словам пресс-секретарь президента России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать мирную инфраструктуру России.