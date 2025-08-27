В Китае резко ответили на требования вступить в переговоры о ядерном разоружении

Требования к Китаю вступить в переговоры России и США о ядерном оружии являются неразумными. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Требовать от Китая вступить в трехсторонние переговоры о ядерном разоружении с РФ и США неразумно и нереалистично», — отметил представитель ведомства.

Цзякунь объяснил это тем, что ядерные потенциалы США и КНР находятся на разных уровнях, а политика в этой области и подходы к стратегической безопасности двух стран также различны. Дипломат подчеркнул, что Китай не участвует в гонке вооружений с другими странами, поддерживает ядерный потенциал на низшем уровне и придерживается политики неприменения ядерного оружия первой.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что к переговорам Москвы и Вашингтона о разоружении получится подключить к этому вопросу Китай и его ядерный арсенал.