Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:42, 27 августа 2025Мир

В Китае резко ответили на требования вступить в переговоры о ядерном разоружении

МИД КНР: Требования к Китаю вступить в переговоры о ядерном оружии неразумны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johannes Neudecker / DPA / Globallookpress.com

Требования к Китаю вступить в переговоры России и США о ядерном оружии являются неразумными. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Требовать от Китая вступить в трехсторонние переговоры о ядерном разоружении с РФ и США неразумно и нереалистично», — отметил представитель ведомства.

Цзякунь объяснил это тем, что ядерные потенциалы США и КНР находятся на разных уровнях, а политика в этой области и подходы к стратегической безопасности двух стран также различны. Дипломат подчеркнул, что Китай не участвует в гонке вооружений с другими странами, поддерживает ядерный потенциал на низшем уровне и придерживается политики неприменения ядерного оружия первой.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что к переговорам Москвы и Вашингтона о разоружении получится подключить к этому вопросу Китай и его ядерный арсенал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность ключевого исполнителя диверсии на «Северных потоках». Что о нем известно и какое наказание его ждет?

    В Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России

    Принц Гарри признался Меган Маркл в любви на их третьем свидании

    Появилось видео с палаткой застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки

    В Европе открыли новый завод по производству боеприпасов

    90-летний россиянин провел сутки в тайге и выжил

    Медведев рассказал о поливающих друг друга «говном из брандспойтов» поляках и украинцах

    В Подмосковье предложили переводить студенток с детьми на бюджет

    Германия решила изменить модель службы в армии

    Десятки россиян пострадали во время ДТП в Абхазии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости