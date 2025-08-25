Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:10, 25 августа 2025Мир

Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным о ядерном оружии

Трамп: Россия и США хотят провести переговоры о сокращении ядерных вооружений
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Россия и США хотят провести переговоры о сокращении ядерных вооружений в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Я говорил с [президентом России Владимиром Путиным]. Также говорили о ядерных объектах. Мы хотели бы провести денуклеаризацию», — указал глава государства.

При этом президент Соединенных Штатов добавил, что речь идет не просто о двусторонних российско-американских переговоров. Трамп выразил надежду, что получится подключить к этому вопросу Китай и его ядерный арсенал.

14 августа президент России Владимир Путин допустил, что в ходе саммита на Аляске со своим американским коллегой Дональдом Трампом заключит новую сделку по стратегическим наступательным вооружениям. Как отмечало агентство Bloomberg, слова российского лидера о стратегических вооружениях могут быть серьезным сигналом для администрации Трампа. По их мнению, Путин хочет в скорейшем времени достигнуть соглашения в этой сфере, так как в 2026 году истекает срок действия договора об СНВ-III.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может быть намек Киеву». Президент Финляндии жестко высказался о России и ее интересах на Украине. Чего он этим добивается?

    Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном

    Группа поддержи оскорбившего защитников Отечества блогера Маркаряна попала на видео

    Знаменитый бренд спортивной одежды собрался сменить владельца

    Медведеву посоветовали обратиться за психологической помощью

    Агата Муцениеце вышла замуж

    Больной раком Кушанашвили рассказал об ожидающем его «еще одном круге ада»

    Москвичам назвали срок потепления

    На Украине отменили спектакль американского режиссера

    Президент Польши хочет признать флаг УПА нацистским символом и урезать льготы украинцам. При чем тут концерт Макса Коржа?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости