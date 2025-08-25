Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным о ядерном оружии

Трамп: Россия и США хотят провести переговоры о сокращении ядерных вооружений

Россия и США хотят провести переговоры о сокращении ядерных вооружений в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Я говорил с [президентом России Владимиром Путиным]. Также говорили о ядерных объектах. Мы хотели бы провести денуклеаризацию», — указал глава государства.

При этом президент Соединенных Штатов добавил, что речь идет не просто о двусторонних российско-американских переговоров. Трамп выразил надежду, что получится подключить к этому вопросу Китай и его ядерный арсенал.

14 августа президент России Владимир Путин допустил, что в ходе саммита на Аляске со своим американским коллегой Дональдом Трампом заключит новую сделку по стратегическим наступательным вооружениям. Как отмечало агентство Bloomberg, слова российского лидера о стратегических вооружениях могут быть серьезным сигналом для администрации Трампа. По их мнению, Путин хочет в скорейшем времени достигнуть соглашения в этой сфере, так как в 2026 году истекает срок действия договора об СНВ-III.