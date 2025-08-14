«Мы все заплатим цену». Путин допустил, что заключит сделку с Трампом на Аляске. Что о ней известно?

Путин допустил, что заключит с Трампом сделку по стратегическому вооружению

Президент России Владмир Путин не исключил, что в ходе саммита на Аляске со своим американским коллегой Дональдом Трампом заключит новую сделку по стратегическим наступательным вооружениям.

Чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом, — если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями Владимир Путин президент России

При этом в прошлом году в МИД России заявляли, что США не заинтересованы в диалоге по стратегической стабильности, в связи с чем Москва не видит смысла в обсуждении возобновления ракетного Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточняла, что для этого необходим учет текущей военной ситуации, чего в Вашингтоне не хотят делать.

После заявлений Путина Трамп выразил надежду, что саммит в арктическом штате завершится успехом.

в 75 % оценил Трамп вероятность успеха встречи с Путиным на Аляске

Фото: Стрингер / РИА Новости

На Западе увидели сигнал в словах Путина о стратегических вооружениях

Как отмечает агентство Bloomberg, слова российского лидера о стратегических вооружениях могут быть серьезным сигналом для администрации Трампа. По их мнению, Путин хочет в скорейшем времени достигнуть соглашения в этой сфере, так как в 2026 году истекает срок действия договора об СНВ-III.

При этом глава государства может разделить вопрос нового договора о стратегическом вооружении и урегулировании конфликта на Украине на два разных трека

По данным агентства, все эти вопросы «серьезно беспокоят» страны Европы, которые опасаются, что их обсуждение превратит Украину во второстепенный сюжет. Кроме того, они полагают, что Киев и вовсе здесь может стать предметом торга.

«Европейские союзники опасаются, что Трамп, допускающий возможность территориальных обменов, может в одностороннем порядке согласиться на условия Путина, что ослабит позиции Украины и безопасность Европы», — резюмирует Bloomberg.

Что такое СНВ-III? Сокращение наступательных вооружений (СНВ-III) — договор, подписанный 8 апреля 2010 года в Праге между президентами России Дмитрием Медведевым и его американским коллегой Бараком Обамой. Новое соглашение между Россией и США поставило амбициозную цель — сократить ядерные арсеналы до строго определенных пределов. В частности, СНВ-III ограничивал: 700 единиц — для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков; 1550 единиц — для ядерных боезарядов, установленных на этих носителях; 800 единиц — для развернутых и неразвернутых пусковых установок, позволяя держать в резерве до 100 неразвернутых носителей. Под действие договора с российской стороны попали, в частности, стратегические комплексы «Тополь-М» и «Ярс», а также легендарные бомбардировщики Ту-95МС. В арсенале США под ограничения попали межконтинентальные ракеты Minuteman II и III, а также знаменитые B-52 Stratofortress — «Стратосферные крепости», способные нести крылатые ракеты с ядерными боезарядами. Ключевым элементом СНВ-III стала система взаимных проверок (во время инспекций представители двух стран посещают военные базы с ядерным оружием), обмена данными и уведомлений — своего рода механизм доверия, позволявший каждой стороне контролировать, насколько честно соблюдаются договоренности. В 2021 году Россия и США договорились о продлении срока действия договора до 2026 года. Однако на фоне конфликта на Украине и военной помощи Киеву со стороны Запада 21 февраля 2023 года Путин объявил о приостановке участия Москвы в СНВ-III и позднее подписал соответствующий закон.

Россия отказалась от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности

Незадолго до решения организовать переговоры Путина и Трампа на Аляске, 4 августа МИД России официально заявил об отказе Москвы от моратория на развертывание РСМД.

В министерстве указали на многочисленные действия США по нарушению моратория, включая решение администрации американского президента Дональда Трампа о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в феврале 2019 года.

Как объяснял ранее в беседе с «Лентой.ру» политолог, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович, заявление министерства иностранных дел России об отказе от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности связано с вовлечением США, стран Европейского союза (ЕС) и Азии в гонку вооружений.

В частности, исследователь выделил три ключевых фактора, повлиявших на решение Москвы:

наращивание потенциала США и передовое развертывание перспективных ракетных комплексов;

вовлечение новых стран Европы и Азии в гонку вооружений;

новейшие российские разработки в сфере ракет средней и меньшей дальности.

При этом политолог усомнился, что Россия и США возвращаются в эпоху холодной войны. Он подчеркнул, что современная гонка вооружений развивается по другим правилам и условиям.

«В лоб с периодом холодной войны сравнивать текущую ситуацию нельзя как минимум по двум причинам: во-первых, теперь акцент делается на неядерном оснащении ракет средней и меньшей дальности, а во-вторых, в процессе участвует значительно больше стран», — напомнил он.

Кроме того, Стефанович резюмировал, что Москва и Вашингтон все еще имеют возможность перезапустить переговоры по ограничению стратегических вооружений.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Может ли договор об СНВ-IV стать частью сделки по Украине?

Как отмечал ранее в беседе с «Лентой.ру» исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл, Россия и США подошли к крайне опасной черте в вопросе стратегических вооружений. Он подчеркнул, что в случае, если не получится достигнуть договора об СНВ-IV, это приведет к серьезной эскалации международной ситуации.

«Крайне важно, чтобы США и Россия немедленно приступили к переговорам по стратегической стабильности и переговорам о сохранении практических ограничений на свои огромные ядерные арсеналы», — сказал эксперт. Он также добавил, что в новых переговорах обязательно необходимо участие Китая, нарастившего свои возможности в этой сфере вооружений.

Кимбалл резюмировал, что альтернативой взаимовыгодным соглашениям по ограничениям может стать неконтролируемая гонка вооружений в космосе.

Если лидеры трех ядерных держав продолжат обмениваться оскорблениями и препираться на публике, то мы все заплатим цену за ничем не ограниченную гонку ядерного и космического оружия и столкнемся с более опасным будущим Дэрил Кимбалл исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA)

Не исключено, что именно вопрос гипотетического договора об СНВ-IV станет одной из основных тем переговоров Путина и Трампа, как предмета торга по Украине. На это ранее указывал политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.