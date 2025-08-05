«Все признаки гонки вооружений налицо». Почему Россия отказалась от моратория на размещение ракет малой и средней дальности?

Политолог Стефанович: Переговоры о сокращении вооружений сейчас маловероятны

Заявление министерства иностранных дел России об отказе от моратория на размещение ракет малой и средней дальности (РСМД) связано с вовлечением США, стран Европейского союза (ЕС) и Азии в гонку вооружений. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Называть ли этот процесс «гонкой вооружений» — вопрос вкуса, но все признаки на лицо Дмитрий Стефанович научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

4 августа МИД России официально заявил об отказе Москвы от моратория на развертывание РСМД. В министерстве указали на многочисленные действия США по нарушению моратория, включая решение администрации американского президента Дональда Трампа о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в феврале 2019 года.

Причины отказа Москвы от моратория на РСМД

МИД России указал на принятые в 2019-2020 годах самоограничения на размещение РСМД наземного базирования до размещения ракетных вооружений производства США в ряде регионов мира. В дипломатическом ведомстве напомнили прямой призыв к странам НАТО и союзникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе объявить встречный мораторий на размещение запрещенных по ДРСМД вооружений.

Однако приходится констатировать, что российские инициативы не встретили взаимности. США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений МИД России заявление от 4 августа 2025 года

В разговоре с «Лентой.ру» Дмитрий Стефанович выделил три ключевых фактора, повлиявших на решение Москвы:

наращивание потенциала США и передовое развертывание перспективных ракетных комплексов,

вовлечение новых стран Европы и Азии в гонку вооружений,

новейшие российские разработки в сфере ракет малой и средней дальности.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

США и Россия обменялись заявлениями о стратегических вооружениях

28 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился с призывом к Трампу после его ультиматума о сроках для перемирия на Украине. Политик указал на риск прямого вооруженного конфликта и подчеркнул, что нынешнему американскому лидеру не стоит идти по пути бывшего президента США Джо Байдена.

В ответ Трамп резко раскритиковал зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева после его перепалки с сенатором американского Конгресса Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Глава Белого дома заявил о готовности страны к ядерной войне с Россией, а также объявил о переброске двух атомных подводных лодок.

Дмитрий Стефанович усомнился, что заявление МИД России стало прямым указанием нынешней администрации Трампа на последствия отказа от участия в ДРСМД. Однако эксперт отметил, что фактическое прекращение действия договора произошло именно в первый срок действующего американского лидера.

У администрации Джо Байдена, да и у новой администрации Трампа, были возможности проявить конструктивную позицию в контексте российской инициативе о моратории, но они не справились с этой задачей Дмитрий Стефанович научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Германия разместит способные достать до Москвы и Петербурга ракеты

15 июля министр обороны Германии Борис Писториус после беседы с американским коллегой Питом Хегсетом заявил о планах Берлина по приобретению у США пусковых установок Typhon для ракет средней дальности. Бундесвер ФРГ в настоящий момент не располагает подобным оружием, а европейские аналоги появятся не раньше, чем через семь лет.

Германия может значительно повысить свою собственную обороноспособность, значительно повысить свой потенциал сдерживания, но также и возможности Европы Борис Писториус министр обороны Германии

По оценкам издания Military Watch Magazine (MWM), Typhon могут использоваться бундесвером для запуска крылатой ракеты Tomahawk Block IV с дальностью полета 1600 километров. После размещения систем на территории ФРГ в зоне поражения ракет могут оказаться Москва и Санкт-Петербург.

Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Handout / Reuters

В свою очередь, Дмитрий Стефанович усомнился в решающем значении заявлений руководства Германии. «Это "капля в море", пусть решение и демонстрирует настойчивые планы Берлина по созданию соответствующего потенциала в возможно короткие сроки», — подчеркнул политолог.

Новая гонка вооружений?

Издание The New York Times (NYT) сравнило ситуацию с периодом холодной войны из-за возможного возврата к гонке вооружений. Однако Дмитрий Стефанович посчитал некорректными прямые аналогии с событиями конца 1970-х годов.

«В лоб» с периодом холодной войны сравнивать текущую ситуацию нельзя по, как минимум, двум причинам: во-первых, теперь акцент делается на неядерном оснащении ракет средней и меньшей дальности, а во-вторых, в процессе участвует значительно больше стран Дмитрий Стефанович научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Политолог также усомнился в принятии Западом в будущем аналога «двойного решения» НАТО 1979 года. При этом эксперт допустил перезапуск переговоров по ограничению вооружений и снижению рисков вооруженного конфликта в случае, если стороны осознают препятствия на пути перевооружения и последствия с точки зрения угроз эскалации противостояния.

Пока такие сценарии не просматриваются, все задумываются исключительно о наращивании собственного военного потенциала Дмитрий Стефанович научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН