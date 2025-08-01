Трамп перешел от слов к действиям в споре с Медведевым. Он приказал передислоцировать атомные подлодки

Трамп перенаправил подлодки после слов Медведева и получил прозвище от военкора

Президент США Дональд Трамп заявил о передислокации двух атомных подводных лодок. Так он отреагировал на высказывания зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. О своем решении американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social, отметив, что это прямой ответ на «крайне провокационные заявления» со стороны российского политика.

По словам Трампа, размещение американских субмарин в «соответствующих регионах» продиктовано необходимостью быть готовыми к потенциальной угрозе. О конкретных местах дислокации подлодок он не сообщил. Политик также добавил, что слова имеют вес и могут иметь далеко идущие последствия, выразив надежду, что на этот раз дело до них не дойдет.

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После приказа по подлодкам Трампу дали прозвище

На заявление Трампа отреагировал российский военкор Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он иронично прокомментировал решение президента США, предложив ему Нобелевскую премию мира, и дал ему прозвище. «Очень удобно. "Миротворец" Трамп — он такой. Хоть завтра на Нобелевку», — написал он.

Спорт между политиками начался после ультиматума Вашингтона Москве

Заявление американского лидера стало продолжением нарастающего спорта между Трампом и Медведевым, который ранее высказался о недопустимости ультиматумов в адрес России.

В начале июля Трамп пригрозил сократить ранее обозначенный 50-дневный срок, отведенный Москве для урегулирования конфликта на Украине. На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии он дал понять, что якобы уже предвидит ответ России и потому готов действовать быстрее.

Медведев предупредил Трампа об эскалации

В ответ на это Медведев предупредил, что ультимативная риторика американского лидера ведет не просто к эскалации конфликта, а к прямой угрозе войны между двумя государствами. В соцсети X политик подчеркнул, что «Россия — это не Израиль и даже не Иран», и каждый новый ультиматум со стороны США — это угроза и шаг к войне. «Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной», — добавил он.

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Трамп в свою очередь в грубой форме ответил, назвав Медведева «несостоявшимся бывшим президентом», который «все еще считает себя президентом». «Передайте Медведеву,<...> чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!» — сказал он.

Позже Медведев назвал реакцию Трампа нервной и напомнил, что Truth Social, где было опубликовано заявление, в России запрещена. По мнению зампреда Совбеза, столь бурная реакция подтверждает правоту Москвы. «Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», — написал он в соцсетях.

Он также прокомментировал заявления Трампа о «мертвой экономике» России, посоветовав американцу посмотреть фильмы о зомби и вспомнить, как может сработать так называемая «Мертвая рука» — советский стратегический комплекс автоматического ядерного ответа, способный нанести удар даже в случае гибели руководства страны.