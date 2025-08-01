Президент США Дональд Трамп заявил о передислокации двух атомных подводных лодок. Так он отреагировал на высказывания зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. О своем решении американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social, отметив, что это прямой ответ на «крайне провокационные заявления» со стороны российского политика.
По словам Трампа, размещение американских субмарин в «соответствующих регионах» продиктовано необходимостью быть готовыми к потенциальной угрозе. О конкретных местах дислокации подлодок он не сообщил. Политик также добавил, что слова имеют вес и могут иметь далеко идущие последствия, выразив надежду, что на этот раз дело до них не дойдет.
После приказа по подлодкам Трампу дали прозвище
На заявление Трампа отреагировал российский военкор Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он иронично прокомментировал решение президента США, предложив ему Нобелевскую премию мира, и дал ему прозвище. «Очень удобно. "Миротворец" Трамп — он такой. Хоть завтра на Нобелевку», — написал он.
Спорт между политиками начался после ультиматума Вашингтона Москве
Заявление американского лидера стало продолжением нарастающего спорта между Трампом и Медведевым, который ранее высказался о недопустимости ультиматумов в адрес России.
В начале июля Трамп пригрозил сократить ранее обозначенный 50-дневный срок, отведенный Москве для урегулирования конфликта на Украине. На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии он дал понять, что якобы уже предвидит ответ России и потому готов действовать быстрее.
Медведев предупредил Трампа об эскалации
В ответ на это Медведев предупредил, что ультимативная риторика американского лидера ведет не просто к эскалации конфликта, а к прямой угрозе войны между двумя государствами. В соцсети X политик подчеркнул, что «Россия — это не Израиль и даже не Иран», и каждый новый ультиматум со стороны США — это угроза и шаг к войне. «Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной», — добавил он.
Трамп в свою очередь в грубой форме ответил, назвав Медведева «несостоявшимся бывшим президентом», который «все еще считает себя президентом». «Передайте Медведеву,<...> чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!» — сказал он.
Позже Медведев назвал реакцию Трампа нервной и напомнил, что Truth Social, где было опубликовано заявление, в России запрещена. По мнению зампреда Совбеза, столь бурная реакция подтверждает правоту Москвы. «Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», — написал он в соцсетях.
Он также прокомментировал заявления Трампа о «мертвой экономике» России, посоветовав американцу посмотреть фильмы о зомби и вспомнить, как может сработать так называемая «Мертвая рука» — советский стратегический комплекс автоматического ядерного ответа, способный нанести удар даже в случае гибели руководства страны.