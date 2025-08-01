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20:02, 1 августа 2025Мир

Трамп перешел от слов к действиям в споре с Медведевым

Трамп после слов Медведева приказал передислоцировать атомные подводные лодки
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп перешел от слов к действиям в споре с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым и приказал передислоцировать две атомные подводные лодки. Об этом он заявил на странице в соцсети Truth Social.

«Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, который в настоящее время является зампредом Совбеза РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на тот случай, если эти глупые и подстрекательские заявления являются чем-то большим», — объявил американский лидер.

Политик добавил, что слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям, поэтому он надеется, что это не будет одним из таких случаев.

Ранее Медведев прокомментировал заявления Трампа и назвал их игрой ультиматумов с Россией, которая ведет к войне двух стран. Он подчеркнул, что американскому лидеру не стоит идти по пути «сонного Байдена».

Трамп грубо ответил Медведеву, попросив передать ему, чтобы следил за своими словами. Он также назвал его «несостоявшимся бывшим президентом России, который все еще считает себя главой страны».

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