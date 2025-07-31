Трамп грубо ответил Медведеву

Президент США Дональд Трамп грубо ответил зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, попросив передать ему, чтобы следил за своими словами. Такой пост он опубликовал на странице в соцсети Truth Social.
«Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще считает себя президентом, чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!» — заявил американский лидер.
Ранее Медведев прокомментировал заявления Трампа и назвал их игрой ультиматумов с Россией, которая ведет к войне. Он подчеркнул, что американскому лидеру не стоит идти по пути «сонного Байдена».