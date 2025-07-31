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08:15, 31 июля 2025Мир

Трамп грубо ответил Медведеву

Трамп: Медведев должен следить за словами, он заходит на опасную территорию
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп грубо ответил зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, попросив передать ему, чтобы следил за своими словами. Такой пост он опубликовал на странице в соцсети Truth Social.

«Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще считает себя президентом, чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!» — заявил американский лидер.

Ранее Медведев прокомментировал заявления Трампа и назвал их игрой ультиматумов с Россией, которая ведет к войне. Он подчеркнул, что американскому лидеру не стоит идти по пути «сонного Байдена».

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