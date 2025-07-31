Трамп грубо ответил Медведеву

Трамп: Медведев должен следить за словами, он заходит на опасную территорию

Президент США Дональд Трамп грубо ответил зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, попросив передать ему, чтобы следил за своими словами. Такой пост он опубликовал на странице в соцсети Truth Social.

«Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще считает себя президентом, чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!» — заявил американский лидер.

Ранее Медведев прокомментировал заявления Трампа и назвал их игрой ультиматумов с Россией, которая ведет к войне. Он подчеркнул, что американскому лидеру не стоит идти по пути «сонного Байдена».