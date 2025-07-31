«Трамп меняет правила игры». В Конгрессе США выступили с жестким обращением к России

Сенатор Грэм: Россия научилась обходить санкции, но Трамп меняет правила игры

Россия научилась обходить санкции, но президент США Дональд Трамп меняет правила игры своим ультиматумом. Об этом заявил сенатор американского Конгресса Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Россия, ты права насчет санкций. Тебе удалось их избежать, и ты научилась с ними жить. Похоже, ты не понимаешь, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины для стран, покупающих твою нефть и газ Линдси Грэм сенатор

По словам конгрессмена, подавляющее двухпартийное большинство в американском Сенате готово поддержать инициативу американского лидера о введении новых мер против России.

Грэм ответил на заявления Медведева по Украине

Линдси Грэм также обратился к зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву и пригрозил возможными последствиями отказа Москвы урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.

Перед этим Медведев прокомментировал заявления Трампа и назвал их игрой ультиматумов с Россией ведет к войне. Он подчеркнул, что американскому лидеру не стоит идти по пути «сонного Байдена».

Тем в России, кто считает, что президент [США Дональд] Трамп не настроен серьезно положить конец конфликту между Россией и Украиной: вы и ваши покупатели скоро поймете, как глубоко ошибаетесь. Вы также скоро увидите, что Джо Байден больше не президент. Садитесь за стол переговоров Линдси Грэм сенатор

Зампред Совбеза ответил на слова Грэма и подчеркнул, что переговоры закончатся после достижения всех целей специальной военной операции (СВО). Он указал на то, что ни сенатору, ни главе Белого дома диктовать России, когда садиться за стол переговоров. В конце своего поста Медведев советовал им «работать ради Америки прежде всего, дедули».

Трамп сократил срок достижения соглашения по Украине

28 июля стало известно, что Трамп сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней.

Это произойдет примерно через 10-12 дней, начиная с сегодня. Смысла ждать больше нет. Было 50 дней, я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса по этому вопросу Дональд Трамп президент США

Трамп вновь отметил, что он «разочарован в российском лидере Владимире Путине», несмотря на то, что они провели «очень хорошие телефонные разговоры» о ситуации вокруг Украины.

До этого, 14 июля президент США пообещал ввести тарифы в 100 процентов против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

В ответ на это, замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не приемлет никакие попытки диктовать ей условия, особенно в форме ультиматумов, даже если они подаются как мирные инициативы.

