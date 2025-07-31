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02:39, 31 июля 2025Мир

«Трамп меняет правила игры». В Конгрессе США выступили с жестким обращением к России

Сенатор Грэм: Россия научилась обходить санкции, но Трамп меняет правила игры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Will Oliver / Globallookpress.com

Россия научилась обходить санкции, но президент США Дональд Трамп меняет правила игры своим ультиматумом. Об этом заявил сенатор американского Конгресса Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Россия, ты права насчет санкций. Тебе удалось их избежать, и ты научилась с ними жить. Похоже, ты не понимаешь, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины для стран, покупающих твою нефть и газ

Линдси Грэмсенатор

По словам конгрессмена, подавляющее двухпартийное большинство в американском Сенате готово поддержать инициативу американского лидера о введении новых мер против России.

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Грэм ответил на заявления Медведева по Украине

Линдси Грэм также обратился к зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву и пригрозил возможными последствиями отказа Москвы урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.

Перед этим Медведев прокомментировал заявления Трампа и назвал их игрой ультиматумов с Россией ведет к войне. Он подчеркнул, что американскому лидеру не стоит идти по пути «сонного Байдена».

Тем в России, кто считает, что президент [США Дональд] Трамп не настроен серьезно положить конец конфликту между Россией и Украиной: вы и ваши покупатели скоро поймете, как глубоко ошибаетесь. Вы также скоро увидите, что Джо Байден больше не президент. Садитесь за стол переговоров

Линдси Грэмсенатор

Зампред Совбеза ответил на слова Грэма и подчеркнул, что переговоры закончатся после достижения всех целей специальной военной операции (СВО). Он указал на то, что ни сенатору, ни главе Белого дома диктовать России, когда садиться за стол переговоров. В конце своего поста Медведев советовал им «работать ради Америки прежде всего, дедули».

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Трамп сократил срок достижения соглашения по Украине

28 июля стало известно, что Трамп сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней.

Это произойдет примерно через 10-12 дней, начиная с сегодня. Смысла ждать больше нет. Было 50 дней, я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса по этому вопросу

Дональд Трамппрезидент США

Трамп вновь отметил, что он «разочарован в российском лидере Владимире Путине», несмотря на то, что они провели «очень хорошие телефонные разговоры» о ситуации вокруг Украины.

До этого, 14 июля президент США пообещал ввести тарифы в 100 процентов против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

В ответ на это, замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не приемлет никакие попытки диктовать ей условия, особенно в форме ультиматумов, даже если они подаются как мирные инициативы.

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