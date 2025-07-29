Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:05, 29 июля 2025Мир

В Конгрессе США обратились к Медведеву

Сенатор Грэм ответил на заявления Медведева по Украине и пригрозил последствиями
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Nathan Howard / Reuters

Сенатор Конгресса США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратился к зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву и пригрозил возможными последствиями отказа Москвы урегулировать конфликт на Украине путем переговоров. Свой пост политик опубликовал в социальной сети Х.

«Тем в России, кто считает, что президент [США Дональд] Трамп не настроен серьезно положить конец конфликту между Россией и Украиной: вы и ваши покупатели скоро поймете, как глубоко ошибаетесь. Вы также скоро увидите, что Джо Байден больше не президент. Садитесь за стол переговоров», — ответил сенатор на заявление Медведева в Х.

Зампред Совбеза ответил на слова Грэма и подчеркнул, что переговоры закончатся после достижения всех целей специальной военной операции (СВО). Он указал на то, что ни сенатору, ни главе Белого дома диктовать России, когда садиться за стол переговоров. В конце своего поста Медведев советовал им «работать ради Америки прежде всего, дедули».

Ранее Медведев прокомментировал заявления Трампа и назвал их игрой ультиматумов с Россией ведет к войне. Он подчеркнул, что американскому лидеру не стоит идти по пути «сонного Байдена».

Трамп ранее объявил, что намерен сократить 50-дневный срок до 10-12 дней, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленскому приказали вернуть полномочия антикоррупционным органам. Президент Украины может сам оказаться под следствием

    Гарвард приготовился заплатить сотни миллионов долларов Белому дому

    В Польше указали на уменьшение территории страны

    В российском городе ограничили работу мобильного интернета

    В Конгрессе США обратились к Медведеву

    Россия рекордно закупилась кофе в азиатской стране

    ФСБ задержала двоих россиян за листовки с антироссийскими лозунгами

    Порнозвезда рассказала о спасительном пончике во время секса с тысячей мужчин за 12 часов

    Полыхающую после атаки ВСУ железнодорожную станцию в российском регионе сняли на видео

    В России заявили о ротации передовых подразделений ВСУ у границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости