В Конгрессе США обратились к Медведеву

Сенатор Грэм ответил на заявления Медведева по Украине и пригрозил последствиями

Сенатор Конгресса США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратился к зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву и пригрозил возможными последствиями отказа Москвы урегулировать конфликт на Украине путем переговоров. Свой пост политик опубликовал в социальной сети Х.

«Тем в России, кто считает, что президент [США Дональд] Трамп не настроен серьезно положить конец конфликту между Россией и Украиной: вы и ваши покупатели скоро поймете, как глубоко ошибаетесь. Вы также скоро увидите, что Джо Байден больше не президент. Садитесь за стол переговоров», — ответил сенатор на заявление Медведева в Х.

Зампред Совбеза ответил на слова Грэма и подчеркнул, что переговоры закончатся после достижения всех целей специальной военной операции (СВО). Он указал на то, что ни сенатору, ни главе Белого дома диктовать России, когда садиться за стол переговоров. В конце своего поста Медведев советовал им «работать ради Америки прежде всего, дедули».

Ранее Медведев прокомментировал заявления Трампа и назвал их игрой ультиматумов с Россией ведет к войне. Он подчеркнул, что американскому лидеру не стоит идти по пути «сонного Байдена».

Трамп ранее объявил, что намерен сократить 50-дневный срок до 10-12 дней, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине.