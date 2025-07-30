В Конгрессе США выступили с жестким обращением к России

Сенатор Грэм: Россия научилась обходить санкции, но Трамп меняет правила игры

Россия научилась обходить санкции, но президент США Дональд Трамп меняет правила игры своим ультиматумом. Об этом заявил сенатор американского Конгресса Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в соцсети Х.

«Россия, ты права насчет санкций. Тебе удалось их избежать, и ты научилась с ними жить. Похоже, ты не понимаешь, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины для стран, покупающих твою нефть и газ», — написал Грэм.

По словам конгрессмена, подавляющее двухпартийное большинство в американском Сенате готово поддержать инициативу американского лидера о введении новых мер против России.

Ранее Грэм обратился к зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву и пригрозил возможными последствиями отказа Москвы урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.