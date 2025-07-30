В Конгрессе США выступили с жестким обращением к России

Россия научилась обходить санкции, но президент США Дональд Трамп меняет правила игры своим ультиматумом. Об этом заявил сенатор американского Конгресса Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в соцсети Х.
«Россия, ты права насчет санкций. Тебе удалось их избежать, и ты научилась с ними жить. Похоже, ты не понимаешь, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины для стран, покупающих твою нефть и газ», — написал Грэм.
По словам конгрессмена, подавляющее двухпартийное большинство в американском Сенате готово поддержать инициативу американского лидера о введении новых мер против России.
Ранее Грэм обратился к зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву и пригрозил возможными последствиями отказа Москвы урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.