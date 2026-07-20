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19:59, 20 июля 2026Бывший СССР

Зеленский созвонился с новым премьером Великобритании

Зеленский провел телефонный разговор с новым премьером Великобритании Бернемом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Рад был поговорить с Энди Бернемом и поздравить его со вступлением в должность премьер-министра Великобритании», — написал Зеленский.

По его словам, политики договорились обсудить дальнейшее сотрудничество Великобритании и Украины во время ближайшей встречи.

Ранее Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется непоколебимой. Он пообещал лично быть рядом с главой Украины.

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