Зеленский созвонился с новым премьером Великобритании

Зеленский провел телефонный разговор с новым премьером Великобритании Бернемом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Рад был поговорить с Энди Бернемом и поздравить его со вступлением в должность премьер-министра Великобритании», — написал Зеленский.

По его словам, политики договорились обсудить дальнейшее сотрудничество Великобритании и Украины во время ближайшей встречи.

Ранее Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется непоколебимой. Он пообещал лично быть рядом с главой Украины.