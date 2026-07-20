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19:59, 20 июля 2026Мир

Стали известны детали нового возможного соглашения США и Ирана

Al Hadath: Новое соглашение Ирана и США включает пункт о взаимном отказе от агрессии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Новое возможное соглашение Ирана и США включает пункт о взаимном отказе от агрессивных действий. Об этом сообщает Al Hadath.

«Новое предложение включает прекращение агрессивных, враждебных действий», — сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников телеканала, новые возможные договоренности будут содержать также пункты меморандума о взаимопонимании, который стороны подписали в июне.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны-посредники предложили Ирану ввести режим прекращения огня с США сроком на 10 дней.

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