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15:45, 20 июля 2026Мир

Раскрыты детали полученного Ираном предложения о прекращении огня

Reuters: Посредники предложили Ирану прекратить огонь с США на 10 дней
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Страны-посредники предложили Ирану ввести режим прекращения огня с США сроком на 10 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранский источник.

«Посредники передали Ирану предложение о деэскалации войны с США, которое предусматривает 10-дневное прекращение огня для поиска путей возобновления временного соглашения, достигнутого в прошлом месяце», — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи подтвердил получение предложения о прекращении огня с США. Дипломат добавил, что посредники работают над разрядкой напряженности, возникшей между Вашингтоном и Тегераном.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном не действует. По словам американского лидера, продолжение переговоров с Тегераном является «пустой тратой времени», поэтому он больше не видит в них смысла.

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