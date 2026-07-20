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20:20, 20 июля 2026Мир

Названо условие ухода нового премьера Британии с должности

Бабынина: Если Бернем растеряет кредит доверия за 200 дней, то он повторит судьбу Стармера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Если новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем растеряет кредит доверия за свои первые 100-200 дней правления, то он повторит судьбу своего предшественника Кира Стармера. Такое мнение выразила заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина, передает НСН.

«Новый британский премьер имеет значительный кредит доверия внутри партии. С другой стороны, в ситуации ничего не поменялось, он будет иметь все те же проблемы внутри страны. Поэтому здесь вопрос, насколько он сможет эти проблемы как-то решать (...). Если кредит доверия он растеряет за 100-200 дней, он повторит судьбу Стармера. Ста дней для крупных реформ мало, но полгода или восемь месяцев — вполне», — отметила эксперт.

По словам Бабыниной, после прихода Бернема к власти отношение королевства к конфликту на Украине и России не изменится. Она указала на то, что это направление политики является единственным, по которому существует консенсус среди всех партий Великобритании.

Ранее Стармер заявил о завершении своей работы на посту британского премьер-министра. Его преемником стал Энди Бернем, пообещавший, что правительство проведет крупнейшие преобразования в Великобритании за последние четыре десятилетия.

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