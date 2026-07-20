ВСУ предрекли сложности в случае отставки Сырского

Политолог Журавлев: В случае отставки Сырского сотрясут весь генеральский корпус ВСУ

В случае отставки главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского сотрясут весь генеральский корпус украинской армии, считает политолог Дмитрий Журавлев. Сложности ВСУ эксперт предрек в беседе с «Лентой.ру».

В случае его отставки сотрясут весь генеральский корпус — в результате в армии ситуация будет усложнена Дмитрий Журавлев политолог

Также политолог добавил, что возможная отставка Сырского может быть связана с возвращением экс-министра обороны Украины Михаила Федорова.

«Если будет это возвращение, то он уже начнет выгонять тех, кто выгонял его. Чем больше они активничают, тем больше будет проблем», — заключил Журавлев.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола, ссылаясь на источники в офисе Владимира Зеленского и украинском Минобороны, сообщил, что 20 июля на Украине официально объявят об отставке главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

15 июля министр обороны Украины Михаил Федоров был отправлен в отставку. Издание «Украинская правда» со ссылкой на непубличные заявления Владимира Зеленского писало, что одной из причин увольнения главы военного ведомства являлись постоянные конфликты с Сырским, добавив, что не исключает и отставки последнего.

В городах Украины начались протесты. Митингующие требовали отставки Сырского и возвращения Федорова на должность.

