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20:07, 20 июля 2026Из жизни

Туалет на круизном корабле покалечил гениталии мальчика

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

На круизном лайнере Spectrum of the Seas трехлетний мальчик получил тяжелую травму гениталий из-за сиденья унитаза. Об этом сообщает The Standard.

Случай произошел в июне во время пятидневного круиза на лайнере Spectrum of the Seas из Шанхая в южнокорейский Инчхон. Когда в первую ночь мальчик пошел в туалет, из-за сильного волнения на море сиденье упало. Из-за травмы у него началось обильное кровотечение в области паха. Судовой врач диагностировал тупую травму гениталий.

Семья утверждает, что сиденье унитаза было неисправно и не имело амортизаторов, а в туалете не было предупреждающих знаков о возможной опасности, что, по их мнению, является грубым нарушением безопасности на судне. Они подали в суд на организаторов круиза.

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Компания Royal Caribbean, устроившая круиз, не признает вины и утверждает, что сиденье и крышка унитаза были проверены и оказались исправными. По версии фирмы, сиденье могло упасть из-за матери мальчика, которая случайно его задела.

Ранее в Индии трехлетний мальчик лишился пениса после неудачного обрезания, которое провел местный парикмахер. Медикам из Университета короля Георга в городе Лакхнау удалось успешно пришить ампутированный орган спустя восемь часов после травмы.

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