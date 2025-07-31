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09:34, 31 июля 2025Мир

«Передайте, чтобы следил за словами». Трамп резко ответил Медведеву. Что его разозлило?

Трамп призвал Медведева следить за словами после заявления об угрозе войны с США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева после его перепалки с сенатором американского Конгресса Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Американский лидер посоветовал политику следить за словами, а также высказался о пошлинах США и Индии.

Трамп поднял тему пошлин для России и Индии

Президент США грозил ввести пошлины для России и Индии. В случае с Индией он сообщал, что страна наряду с Китаем является крупнейшим покупателем энергоносителей у России. Поэтому, подчеркивал он, с 1 августа «для Индии вводятся штрафы» за такую политику. Трамп также угрожал ввести 100-процентные тарифы против Москвы и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто соглашение по Украине.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мне все равно, что Индия делает с Россией. Пусть их умирающие экономики катятся ко дну вместе — мне нет до этого дела. Мы итак почти не ведем дел с Индией — их таможенные пошлины одни из самых высоких в мире. То же самое касается и России: между ней и США практически нет торговых отношений — и пусть так и остается», — написал он в соцсети Truth Social.

Президент США заявил, что Медведев вступает на опасную территорию

Говоря о пошлинах для России и Индии, Трамп также высказался о зампреде Совбеза РФ Дмитрии Медведеве, который раскритиковал поставленный Москве ультиматум.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

«А Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще мнит себя главой государства, стоит следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!» — высказался Трамп и попросил передать российскому политику, чтобы тот следил за словами.

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Заявлению Трампа предшествовала перепалка Медведева и сенатора Грэма. Зампред Совбеза РФ заявил, что любые ультиматумы — шаг к войне с США. После этого Грэм, являющийся автором законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, обратился к Медведеву и пригрозил возможными последствиями отказа Москвы урегулировать конфликт на Украине путем переговоров. В ответ зампред Совбеза РФ сказал, что переговоры закончатся после достижения всех целей специальной военной операции. Он также подчеркнул, что ни сенатор, ни президент США не могут диктовать России, когда садиться за стол переговоров.

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