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11:11, 31 июля 2025Россия

В России объяснили резкие высказывания Трампа в адрес Медведева

Политолог Богуславская: Критика Медведева вызвана недовольством Трампа
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева связаны с недовольством американского президента ходом урегулирования по Украине, считает старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская. Ее слова передает РИА Новости.

«Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал покончить с конфликтом на Украине в очень короткие сроки, потом продлевал эти сроки. Сейчас мы видим, что, если и можно говорить о каком-то прогрессе на этом треке, который выражается, например, в обмене военнопленными, все же ситуация очень далека от завершения», — объяснила политолог.

По ее словам, Трамп в связи с этим испытывает недовольство и хотел бы оказать давление на Россию. Политика США в отношении пошлин непоследовательная и подчинена интересам политической популярности и публичности Трампа, поэтому стоит ожидать введения новых пошлин, добавила Богуславская.

Трамп раскритиковал Медведева после его заявления о том, что президенту США не стоит выставлять Москве ультиматумы по урегулированию ситуации на Украине. Трамп назвал зампреда Совбеза «несостоявшимся бывшим президентом», попросил следить его за словами и предупредил, что российский политик ступает на опасную территорию.

В ответ на это Медведев назвал реакцию Трампа нервной и заявил, что, «если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой».

ЖЗЛ
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