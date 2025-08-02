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02:57, 2 августа 2025Мир

«Мы полностью готовы». Трамп ответил на слова Медведева о ядерном оружии

Трамп заявил о готовности США к ядерной войне с Россией после слов Медведева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности страны к ядерной войне с Россией.

Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы

Дональд ТрампПрезидент США

Зампред Совета безопасности России Медведев ранее назвал заявления Трампа игрой ультиматумов с Россией, которая ведет к войне двух стран. Так он прокомментировал объявление главы Белого дома о новых сроках для перемирия на Украине.

Политик подчеркнул, что Трампу не стоит идти по пути бывшего президента США Джо Байдена.

Ему следует помнить две вещи: 1. Россия — это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной

Дмитрий МедведевЗампред Совета безопасности России

После этого Трамп перешел от слов к действиям в споре с Медведевым и приказал передислоцировать две атомные подводные лодки. Глава Белого дома заявил, что слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям, поэтому он надеется, что это не будет одним из таких случаев.

Путин спокойно отреагировал на ультиматум Трампа

По данным Baijiahao, реакция президента России Владимира Путина на решение американского лидера сократить срок ультиматума, выдвинутого Москве, с 50 до 10 дней, была неожиданной. Как отмечают авторы, Россия повела себя спокойно и жестко.

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Российский лидер никак не прокомментировал угрозы, вместо него с публичным заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва приняла к сведению риторику Соединенных Штатов.

По словам Пескова, если президент России посчитает нужным прокомментировать угрозы главы Белого дома касательно новых санкций, то он обязательно это сделает.

Путин обратился к «разочаровавшемуся» Трампу

Президент США заявил, что разочарован российским коллегой из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Я разочарован в президенте Путине. Я очень разочарован им

Дональд ТрампПрезидент США

При этом он добавил, что уже неоднократно общался с российским коллегой и между ними установились неплохие отношения.

В ответ Путин заявил, что разочарования возникают от избыточных ожиданий.

Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, все разочарования возникают от избыточных ожиданий — это известное общее правило

Владимир ПутинПрезидент России

Также он подчеркнул, что для урегулирования украинского конфликта нужно «вести обстоятельные разговоры». По его мнению, делать это следует не на публике, а «спокойно, в тиши переговорного процесса».

После ультиматума Трампа в России вспомнили о ядерном ударе по Нагасаки

Российский политолог Сергей Марков вспомнил о ядерном ударе США по японскому городу Нагасаки в связи с истечением срока ультиматума Трампа 8 августа.

По словам эксперта, Москва узнает, что будет делать глава Белого дома после выхода времени, уже 9-го числа. По совпадению, как отметил Марков, в этот день 80 лет назад Соединенные Штаты ударили второй ядерной бомбой по территории Японии.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа также отреагировал на ультиматум Трампа и заявил, что говорить с Россией языком шантажа невозможно.

Главное — не сроки. Главное — в решении принципиальных вопросов. Конечно, Трамп хочет все это сделать быстрее. Но с Россией говорить языком шантажа невозможно. Это непродуктивно

Алексей ЧепаПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам

По мнению депутата, Украина делает все, чтобы соглашения с Россией не было.

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