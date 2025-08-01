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11:45, 1 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на жесткое заявление Трампа с угрозами

Депутат Чепа назвал непродуктивным шантаж Трампа в отношении России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Говорить с Россией языком шантажа невозможно, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа.

«Украина делает все возможное и невозможное для того, чтобы этого соглашения не было. Она игнорирует все решения, кроме гуманитарных. В первую очередь [вопрос о вступлении в] НАТО, территориальные вопросы и другие многие вопросы, которые Украина не обсуждает. Поэтому без решения вопроса первопричин этого конфликта подписание соглашения невозможно», — заявил Чепа.

Главное — не сроки. Главное — в решении принципиальных вопросов. Конечно, Трамп хочет все это сделать быстрее. Но с Россией говорить языком шантажа невозможно. Это непродуктивно

Алексей Чепапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

14 июля Трамп пригрозил ввести 100-процентные тарифы против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 29 июля он сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10 дней.

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