Путин обратился к «разочаровавшимся»

Путин: Разочарования в политике возникают от избыточных ожиданий

Разочарования возникают от избыточных ожиданий. Таким образом президент России Владимир Путин прокомментировал позицию тех, кто «разочарован» его внешней политикой, в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.

«Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, все разочарования возникают от избыточных ожиданий — это известное общее правило», — отметил российский лидер.

По словам Путина, для урегулирования украинского конфликта необходимо «вести обстоятельные разговоры». Он подчеркнул, что делать это необходимо не на публике, а «спокойно, в тиши переговорного процесса».

28 июля президент США Дональд Трамп вновь заявил, что разочарован российским коллегой из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

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