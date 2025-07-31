Baijiahao: Реакция Путина на ультиматум Трампа застигла Запад врасплох

Китайские аналитики из Baijiahao заявили, что Запад был неожиданно удивлен реакцией президента России Владимира Путина на сокращение срока ультиматума лидера США Дональда Трампа с 50 до 10 дней. Статья была переведена агентством АБН24.

По мнению китайских журналистов, реакция Москвы застигла Запад врасплох. «Отступит ли Путин под давлением США?» — задались они вопросом, отметив, что такой сценарий кажется маловероятным

14 июля Трамп заявил о недовольстве России и сообщил о намерении ввести жесткие пошлины, если за 50 дней не будет достигнута договоренность по Украине. Однако 28 июля он сократил этот срок до 10 дней.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что Кремль «принял к сведению» заявление США. При этом он подчеркнул, что Россия продолжает защищать свои интересы в рамках спецоперации на Украине, но в то же время заинтересована в мирном разрешении конфликта.