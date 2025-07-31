Китайские аналитики из Baijiahao заявили, что Запад был неожиданно удивлен реакцией президента России Владимира Путина на сокращение срока ультиматума лидера США Дональда Трампа с 50 до 10 дней. Статья была переведена агентством АБН24.
По мнению китайских журналистов, реакция Москвы застигла Запад врасплох. «Отступит ли Путин под давлением США?» — задались они вопросом, отметив, что такой сценарий кажется маловероятным
14 июля Трамп заявил о недовольстве России и сообщил о намерении ввести жесткие пошлины, если за 50 дней не будет достигнута договоренность по Украине. Однако 28 июля он сократил этот срок до 10 дней.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что Кремль «принял к сведению» заявление США. При этом он подчеркнул, что Россия продолжает защищать свои интересы в рамках спецоперации на Украине, но в то же время заинтересована в мирном разрешении конфликта.