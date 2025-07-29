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12:53, 29 июля 2025Мир

В Кремле ответили на новый ультиматум Трампа

Песков: В Кремле приняли к сведению вчерашние заявления Трампа по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В Кремле знакомы с заявлениями президента США Дональда Трампа о сокращении сроков урегулирования на Украине и приняли их к сведению. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что хотел бы избежать каких-либо оценок заявлений американского лидера. При этом он подчеркнул, что Россия продолжает защищать свои интересы в рамках спецоперации на Украине, но в то же время заинтересована в мирном разрешении конфликта.

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Вчера, 28 июля, президент США заявил, что сокращает крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. «Смысла ждать больше нет. Мы просто не видим никакого прогресса по этому вопросу», — прокомментировал он свое решение.

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