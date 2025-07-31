Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:08, 31 июля 2025Россия

В России вспомнили о ядерном ударе в связи с ультиматумом Трампа

Политолог Марков после ультиматума Трампа вспомнил о ядерном ударе по Нагасаки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Pазрушения, вызванные атомной бомбой в Нагасаки.

Pазрушения, вызванные атомной бомбой в Нагасаки.. Фото: Handout / Reuters

В связи с истечением срока ультиматума президента США Дональда Трампа 8 августа российский политолог Сергей Марков вспомнил о ядерном ударе США по японскому городу Нагасаки. Пост с напоминанием о трагедии эксперт опубликовал в Telegram.

По словам политолога, Россия узнает, что будет делать Трамп после выхода времени, уже 9-го числа. По совпадению, как отметил Марков, в этот день 80 лет назад США ударили второй ядерной бомбой по территории Японии.

Материалы по теме:
Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен. Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами
Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен.Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами
25 июля 2025
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо» Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо»Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
16 июня 2025

«Годовщина военного преступления президента США», — напомнил он. Имелось ли в виду, что США могут нанести удар по России, политолог не уточнил.

Ранее Трамп раскритиковал Медведева после его заявления, что президенту США не стоит выставлять Москве ультиматумы по урегулированию ситуации на Украине. В ответ на это Медведев назвал реакцию Трампа нервной и заявил, что, «если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России обвинили ВСУ в издевательствах над жителями Часова Яра

    Одна популярная страна Европы резко увеличила процент выдачи шенгена россиянам

    Спасатель погиб при пожаре в жилой многоэтажке в Подмосковье

    Стало известно количество потерь ВСУ в Часовом Яре

    Журова прокомментировала отказ российским биатлонистам в сборах в Италии

    Пугачева раскрыла секрет привлекательности в 76 лет

    В России вспомнили о ядерном ударе в связи с ультиматумом Трампа

    Звезда фильма «Экипаж» пожаловалась на отсутствие еды

    «Видела, как в нее врезался камень». Напарница погибшей в горах именитой биатлонистки раскрыла подробности трагедии

    Стало известно о потерях полиции Украины в боях за Часов Яр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости