В России вспомнили о ядерном ударе в связи с ультиматумом Трампа

Политолог Марков после ультиматума Трампа вспомнил о ядерном ударе по Нагасаки

В связи с истечением срока ультиматума президента США Дональда Трампа 8 августа российский политолог Сергей Марков вспомнил о ядерном ударе США по японскому городу Нагасаки. Пост с напоминанием о трагедии эксперт опубликовал в Telegram.

По словам политолога, Россия узнает, что будет делать Трамп после выхода времени, уже 9-го числа. По совпадению, как отметил Марков, в этот день 80 лет назад США ударили второй ядерной бомбой по территории Японии.

«Годовщина военного преступления президента США», — напомнил он. Имелось ли в виду, что США могут нанести удар по России, политолог не уточнил.

Ранее Трамп раскритиковал Медведева после его заявления, что президенту США не стоит выставлять Москве ультиматумы по урегулированию ситуации на Украине. В ответ на это Медведев назвал реакцию Трампа нервной и заявил, что, «если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой».