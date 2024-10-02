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16:28, 2 октября 2024Мир

В МИД оценили перспективы переговоров по СНВ с США

Захарова: США не заинтересованы в диалоге по стратегической стабильности

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

США не заинтересованы в диалоге по стратегической стабильности, в связи с чем Россия не видит смысла в обсуждении возобновления ракетного договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не видим смысла в стратегическом диалоге без снижения уровня конфликтности и учета коренных интересов России», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что российская сторона считает необходимым связывать перспективу переговоров по СНВ с военно-стратегической ситуацией. По словам Захаровой, Вашингтон демонстрирует незаинтересованность в диалоге по этому вопросу. Она отметила, что на фоне попыток Запада подорвать стратегические позиции России переговоры в этой области не имеют смысла для России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вести переговоры с США по СНВ, делая вид, что помимо этого в отношениях двух стран ничего не случилось, было бы неразумно.

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      Елизавета Мытарева
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