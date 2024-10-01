В Кремле оценили перспективы переговоров с США по СНВ

Песков: вести переговоры с США по СНВ было бы неразумно

Вести переговоры с США по возобновлению ракетного договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ), делая вид, что помимо этого в отношениях двух стран ничего не случилось, было бы неразумно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ранее в этом году он [президент России Владимир Путин] сказал, что в связи с изменившимися условиями, конечно же, обсуждать стратегические наступательные вооружения, арсеналы и так далее, не принимая во внимание военно-ядерную инфраструктуру в Европе, не включая в переговорный процесс европейские государства (...) практически невозможно», — сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что новые переговоры нужно будет проводить, однако они должны включать новые условия международной ситуации. По его словам, американская сторона не учитывает этот факт.

Ранее газета «Известия» сообщала со ссылкой на источник, что Россия не согласится подписывать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В беседе с изданием он отметил, что возобновление участия России в договоре «лишь потешит самолюбие США». По его словам, позиция Москвы объясняется деструктивными действиями Вашингтона.