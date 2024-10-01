Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:10, 1 октября 2024Мир

В Кремле оценили перспективы переговоров с США по СНВ

Песков: вести переговоры с США по СНВ было бы неразумно

Фото: ТАСС / Globallookpress.com

Вести переговоры с США по возобновлению ракетного договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ), делая вид, что помимо этого в отношениях двух стран ничего не случилось, было бы неразумно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ранее в этом году он [президент России Владимир Путин] сказал, что в связи с изменившимися условиями, конечно же, обсуждать стратегические наступательные вооружения, арсеналы и так далее, не принимая во внимание военно-ядерную инфраструктуру в Европе, не включая в переговорный процесс европейские государства (...) практически невозможно», — сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что новые переговоры нужно будет проводить, однако они должны включать новые условия международной ситуации. По его словам, американская сторона не учитывает этот факт.

Ранее газета «Известия» сообщала со ссылкой на источник, что Россия не согласится подписывать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В беседе с изданием он отметил, что возобновление участия России в договоре «лишь потешит самолюбие США». По его словам, позиция Москвы объясняется деструктивными действиями Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Умер певец Вячеслав Добрынин

      Новый взрыв прозвучал в Одессе

      ЦБ отметил тревожную тенденцию в сегменте кредитования россиян

      В России отреагировали на публикацию в ООН данных о пытках ВСУ

      Упала цена одного из основных сортов нефти

      Названа средняя сумма долгов россиян-ипотечников

      Объекты инфраструктуры повреждены в Запорожье

      В ДНР признали геноцидом преступления нацистов на территории региона в годы войны

      Российским военным поставили партию «Панцирей»

      Родственники российского бойца СВО сообщили о таинственном исчезновении выплат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше