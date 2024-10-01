Стало известно о возможном отказе России подписывать новый ДСНВ

«Известия»: Россия не согласится подписывать новый ДСНВ

Россия не согласится подписывать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), рассказал «Известиям» высокопоставленный источник.

В беседе с изданием он отметил, что возобновление участия России в договоре «лишь потешит самолюбие США». По его словам, позиция Москвы объясняется деструктивными действиями Вашингтона — угрозами стратегическим вооружением и предоставлением военной поддержки Украине.

«Они нам грозят стратегическим оружием, предоставляют вооружение Украине, о каком договоре может быть речь», — отметил источник.

Ранее в Белом доме заявили о готовности к возобновлению переговоров по ДСНВ. Там объяснили, что новый ДСНВ является важным, поскольку с ним обе страны будут в «большей безопасности».