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00:41, 1 октября 2024Мир

Стало известно о возможном отказе России подписывать новый ДСНВ

«Известия»: Россия не согласится подписывать новый ДСНВ

Фото: Pixabay

Россия не согласится подписывать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), рассказал «Известиям» высокопоставленный источник.

В беседе с изданием он отметил, что возобновление участия России в договоре «лишь потешит самолюбие США». По его словам, позиция Москвы объясняется деструктивными действиями Вашингтона — угрозами стратегическим вооружением и предоставлением военной поддержки Украине.

«Они нам грозят стратегическим оружием, предоставляют вооружение Украине, о каком договоре может быть речь», — отметил источник.

Ранее в Белом доме заявили о готовности к возобновлению переговоров по ДСНВ. Там объяснили, что новый ДСНВ является важным, поскольку с ним обе страны будут в «большей безопасности».

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      Марина Совина
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