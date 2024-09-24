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21:31, 24 сентября 2024Мир

США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ

Белый дом: США готовы возобновить переговоры с Россией по ДСНВ для безопасности

Фото: Pixabay

США готовы к возобновлению переговоров с Россией по новому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Отвечая на вопрос о возможности возобновить переговоры, он заявил, что новый ДСНВ является важным, поскольку с ним обе страны будут в «большей безопасности». «Он (договор, — прим. «Ленты.ру») сделал мир безопаснее, вот почему Соединенные Штаты хотели бы остаться в нем», — пояснил Кирби.

В августе сенатор Конгресса США Бен Кардин заявил, что Вашингтон продлит ДСНВ с Москвой, но не в скором времени. По мнению Кардина, «существует необходимость сократить» количество вооружений по всему миру, «особенно это касается ядерного оружия».

В марте 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия Москвы в ДСНВ. Он отметил, что для дальнейшего взаимодействия в рамках договора Москве нужно понимать, как именно страны НАТО, обладающие ядерным оружием, будут учитывать свои стратегические арсеналы.

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      Марина Совина
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