Россия приостановила свое участие в ДСНВ

Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон официально вступил в силу после опубликования. Решение о возможном возобновлении участия России в договоре ДСНВ может принять президент.

Предусматривается, что Российская Федерация приостанавливает действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года Владимир Путин президент России

О приостановке участия России в договоре стало известно в ходе оглашения послания Путина Федеральному собранию 21 февраля.

Теперь через представителей НАТО, по сути, выдвигают ультиматум — "вы, Россия, выполняйте все, о чем договорились, в том числе договор об СНВ, а мы будем вести себя, как заблагорассудится" Владимир Путин президент России

Условие для возвращения России

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков назвал, условие для возвращения России к переговорам по ДСНВ.

Разумеется, условия должны как-то поменяться, должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезиса ее неделимости Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Он подчеркнул, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой.

Россия продолжит соблюдать ограничения

Москва продолжит соблюдать ограничения на ядерный арсенал, которые предусмотрены ДСНВ, несмотря на приостановку его действия. Об этом говорится в официальном сообщении МИД России.

В целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ МИД России

Также отмечается, что Москва намерена участвовать в обмене информацией касательно учебных пусков межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования, на основе соглашения за 1988 год.

Реакция США

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт заявила, что приостановка участия России в ДСНВ не заставит Вашингтон отказаться от помощи Киеву.

В действительности решение Москвы и продолжающиеся ядерные угрозы с ее стороны только подчеркивают, насколько важным для Соединенных Штатов и мирового сообщества остается поддержка Украины Мэллори Стюарт помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.