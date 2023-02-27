В Госдепе увидели необходимость поддержки Украины после приостановления ДСНВ

В Госдепе заявили, что Украине необходима помощь после приостановления ДСНВ со стороны РФ

Приостановка участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не заставит Вашингтон отказаться от помощи Киеву. В Госдепе США увидели необходимость помогать Украине в связи с таким решением Москвы, пишет ТАСС.

«В действительности решение Москвы и продолжающиеся ядерные угрозы с ее стороны только подчеркивают, насколько важным для Соединенных Штатов и мирового сообщества остается поддержка Украины», — заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Россия является безответственной ядерной державой из-за решения властей о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ситуацию, выразив сожаление от лица альянса из-за решения России.

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.