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21:54, 21 февраля 2023Россия

Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия России в ДСНВ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия в ДСНВ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Как отметил Володин, депутаты рассмотрят законопроект «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» завтра, 22 февраля.

21 февраля Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Москва приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он объяснил это тем, что НАТО требовала выполнения Россией своих обязательств, не исполняя при этом свои.

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Марина Совина
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