США назвали Россию безответственной ядерной державой из-за приостановки ДСНВ

США назвали Россию безответственной ядерной державой из-за приостановки участия в ДСНВ

Россия является безответственной ядерной державой из-за решения властей о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс, передает РИА Новости.

«Россия в очередной раз показала миру, что она не является ответственной ядерной державой», — сказала замгоссекретаря на конференции по разоружению в Женеве.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал вынужденным шагом приостановку Москвой участия в ДСНВ. Дипломат подчеркнул, что изначально договор заключался совсем в других условиях. В частности, там было прописано, что он будет осуществляться с учетом принципа неделимости безопасности, основанного на доверии. «Сейчас все это порушено, США ставят задачу нанести стратегическое поражение России и вредят нам всеми возможными способам», — заявил он.

21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ситуацию, выразив сожаление от лица альянса из-за решения России.

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.