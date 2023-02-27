Постпред России назвал вынужденной приостановку Москвой участия в ДСНВ

Постпред России Ульянов рассказал, что изначально ДСНВ заключали на других условиях

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «Известиям» назвал вынужденным шагом приостановку Москвой участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).

Дипломат подчеркнул, что изначально договор заключался совсем в других условиях. В частности, там было прописано, что он будет осуществляться с учетом принципа неделимости безопасности, основанного на доверии. «Сейчас все это порушено, США ставят задачу нанести стратегическое поражение России и вредят нам всеми возможными способам», — заявил он.

Произошло коренное изменение обстоятельств, отметил Ульянов. В качестве примера он указал, что США не выводят из-под зачета по ДСНВ более 100 наступательных вооружений под надуманными предлогами. Иногда переименовывают их так, чтобы они не соответствовали указанным в договоре определениям.

Ульянов допустил, что Россия вернется к контролю над вооружениями, однако в 21 веке Вашингтон и западные страны сыграли значительную роль в подрыве созданной договорной базы.

21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ситуацию, выразив сожаление от лица альянса из-за решения России.

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.