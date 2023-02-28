В Кремле назвали условие для возвращения России к переговорам по ДСНВ

Песков заявил, что для возвращения к теме ДСНВ Запад должен поменять подход

Для возвращения к переговорам по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Запад должен поменять концептуальный подход. На это в интервью «Известиям» указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что в первую очередь пересмотреть свою политику в этом вопросе должны США, как ведущая страна коллективного Запада.

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт заявила, что приостановка участия России в ДСНВ не заставит Вашингтон отказаться от помощи Киеву. В Госдепе США увидели необходимость помогать Украине в связи с таким решением Москвы.

21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. «Теперь через представителей НАТО, по сути, выдвигают ультиматум — "вы, Россия, выполняйте все, о чем договорились, в том числе договор об СНВ, а мы будем вести себя, как заблагорассудится", мол, нет никакой связи между проблематикой СНВ и, скажем, конфликтом на Украине, другими враждебными действиями в отношении нашей страны, — объяснил он.

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.