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20:33, 22 августа 2024Мир

В Сенате США заявили о продлении ДСНВ с Россией

Сенатор Кардин: США продлят ДСНВ с Россией, но не в ближайшее время

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

США продлят Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией, но не в скором времени. Об этом заявил сенатор Конгресса США Бен Кардин, его слова передает РИА Новости.

«Да, ДСНВ может быть продлен, но не в ближайшее время. Москве и Вашингтону стоит сохранить это соглашение по контролю над вооружениями», — отметил сенатор.

По мнению Кардина, «существует необходимость сократить» количество вооружений по всему миру, «особенно это касается ядерного оружия».

Ранее Белый дом заявил, что ядерный потенциал России, Китая и Северной Кореи учитывается в формировании политики США по ядерному оружию, однако новая стратегия администрации американского президента Джо Байдена не направлена против отдельных стран.

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      Дарья Устьянцева
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