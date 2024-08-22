В Сенате США заявили о продлении ДСНВ с Россией

Сенатор Кардин: США продлят ДСНВ с Россией, но не в ближайшее время

США продлят Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией, но не в скором времени. Об этом заявил сенатор Конгресса США Бен Кардин, его слова передает РИА Новости.

«Да, ДСНВ может быть продлен, но не в ближайшее время. Москве и Вашингтону стоит сохранить это соглашение по контролю над вооружениями», — отметил сенатор.

По мнению Кардина, «существует необходимость сократить» количество вооружений по всему миру, «особенно это касается ядерного оружия».

Ранее Белый дом заявил, что ядерный потенциал России, Китая и Северной Кореи учитывается в формировании политики США по ядерному оружию, однако новая стратегия администрации американского президента Джо Байдена не направлена против отдельных стран.